Çanakkale'de cinsel saldırı iddiasıyla bir kişi tutuklandı
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Çanakkale'de cinsel saldırı iddiasıyla bir kişi tutuklandı

03.01.2021 19:23 | Son Güncelleme: 03.01.2021 19:26
Çanakkale'de cinsel saldırı iddiasıyla bir kişi tutuklandı

Çanakkale'nin Biga ilçesinde zihinsel engelli bir gence cinsel saldırıda bulunduğu iddia edilen şüpheli tutuklandı.

Çanakkale'nin Biga ilçesinde zihinsel engelli bir gence cinsel saldırıda bulunduğu iddia edilen şüpheli tutuklandı.

İlçeye bağlı bir köyde yaşayan A.T'nin şikayeti üzerine çalışma başlatan jandarma ekipleri, bu kişinin zihinsel engelli oğlu N.T'ye (26) cinsel saldırıda bulunduğu ileri sürülen akrabası M.D'yi (56) gözaltına aldı.

M.D. jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burak Akay

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