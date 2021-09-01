Çanakkale'de çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde çıkan orman yangınının söndürülmesi için çalışma başlatıldı.

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde çıkan orman yangınının söndürülmesi için çalışma başlatıldı.

İlçe merkezine 15 kilometre uzaklıktaki Bekirler köyü yakınında ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Bölgedeki vatandaşların durumu bildirmesi üzerine olay yerine Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğünce çok sayıda ekip sevk edildi.

Ekiplerin 1 uçak, 6 helikopter, 2 dozer ve 29 arazözle müdahale ettiği yangının kontrol altına alınması için çalışmalar sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinan Balcıkoca