Çanakkale'de çiftlik evinde mahsur kalan kişi kurtarıldı
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Çanakkale'de çiftlik evinde mahsur kalan kişi kurtarıldı

14.02.2021 17:29 | Son Güncelleme: 14.02.2021 17:33
Çanakkale'de çiftlik evinde mahsur kalan kişi kurtarıldı

ÇANAKKALE'nin Lapseki ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle çiftlik evinde mahsur kalan Sevim İnel (68), 'Jandarma ve Lapseki Kaymakamlığı Köylere Hizmet götürme Birliği' ekipleri tarafından kurtarıldı.

ÇANAKKALE'nin Lapseki ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle çiftlik evinde mahsur kalan Sevim İnel (68), 'Jandarma ve Lapseki Kaymakamlığı Köylere Hizmet götürme Birliği' ekipleri tarafından kurtarıldı.

İlçeye bağlı Kocaveli köyünde bulunan çiftlik evinde Sevim İnel yoğun kar yağışı nedeniyle mahsur kaldı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak durumunu bildirdi. Bunun üzerine kurtarma çalışması başlatan 'Jandarma ve Lapseki Kaymakamlığı Köylere Hizmet götürme Birliği' ekipleri, bölgeye iş makineleriyle ulaştı. Karda mahsur kaldığı çiftlik evinden alınan Sevim İnel, Lapseki ilçe merkezine getirildi. İnel'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.


Çanakkale'de çiftlik evinde mahsur kalan kişi kurtarıldı
Çanakkale'de çiftlik evinde mahsur kalan kişi kurtarıldı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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