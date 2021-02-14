Çanakkale'de çiftlik evinde kardan mahsur kalan kişi kurtarıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Çanakkale'de çiftlik evinde kardan mahsur kalan kişi kurtarıldı

14.02.2021 15:55 | Son Güncelleme: 14.02.2021 15:59
Çanakkale'de çiftlik evinde kardan mahsur kalan kişi kurtarıldı

Lapseki ilçesinde çiftlik evinde mahsur kalan kişi, jandarma ve kaymakamlık ekiplerince kurtarıldı.

Lapseki ilçesinde çiftlik evinde mahsur kalan kişi, jandarma ve kaymakamlık ekiplerince kurtarıldı.

Kocaveli köyünde çiftlik evinde bulunan S.E, bölgedeki yoğun kar yağışı nedeniyle mahsur kalması nedeniyle 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp yardım istedi.

Jandarma ekipleri, Lapseki Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliğinin de desteğiyle iş makineleriyle eve ulaştı.

İlçe merkezindeki evine götürülen S.E'nin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burak Akay

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Çelebi Ömer Çelik Fuat Oktay Fahrettin Koca Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Aleyna Tilki Burcu Biricik Emina Jahovic Seren Serengil
Spor Cüneyt Çakır Abdullah Avcı Sergen Yalçın Emre Belözoğlu Hikmet Karaman
Tüm Haberler Kar Pkk Şehit İtfaiye
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Çanakkale'de çiftlik evinde kardan mahsur kalan kişi kurtarıldı - Son Dakika Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 14.2.2021 15:58:38. #1.16#
title