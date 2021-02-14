Çanakkale'de çiftlik evinde kardan mahsur kalan kişi kurtarıldı
14.02.2021 15:55 | Son Güncelleme: 14.02.2021 15:59
Lapseki ilçesinde çiftlik evinde mahsur kalan kişi, jandarma ve kaymakamlık ekiplerince kurtarıldı.
Lapseki ilçesinde çiftlik evinde mahsur kalan kişi, jandarma ve kaymakamlık ekiplerince kurtarıldı.
Kocaveli köyünde çiftlik evinde bulunan S.E, bölgedeki yoğun kar yağışı nedeniyle mahsur kalması nedeniyle 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp yardım istedi.
Jandarma ekipleri, Lapseki Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliğinin de desteğiyle iş makineleriyle eve ulaştı.
İlçe merkezindeki evine götürülen S.E'nin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Burak Akay