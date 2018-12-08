Çanakkale'de Cep Telefonu Hırsızlığı
Çanakkale'de bir kişinin elinden cep telefonu çalan zanlı yakalandı.
Çanakkale'de bir kişinin elinden cep
telefonu çalan zanlı yakalandı.
Alınan bilgiye göre, 30 Kasım'da Halk
Bahçesi'nde İ.A'nın yanına gelen F.U.C (25), bu kişinin elindeki telefonu alıp kaçtı.
İ.A'nın durumu Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü'ne bildirmesi üzerine harekete geçen
Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, şüpheliyi cuma pazarı yakınlarında yakaladı.
Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.