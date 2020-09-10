Çanakkale'de, çalışanın ayaklarıyla biber ezdiği işletmeye yaptırım uygulandı
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Çanakkale'de, çalışanın ayaklarıyla biber ezdiği işletmeye yaptırım uygulandı

TARIM ve Orman Bakanlığı, Çanakkale'nin Biga ilçesi Kozçeşme köyünde, ayaklarıyla biber ezen kişinin çalıştığı işletmeye gerekli yaptırımın uygulandığını ve işletmenin üretim aşamasındaki 2,5 ton ürününe el konularak imha edildiğini bildirdi.

Çanakkale'de, çalışanın ayaklarıyla biber ezdiği işletmeye yaptırım uygulandı
10.09.2020 19:24 | Son Güncelleme: 10.09.2020 19:28

TARIM ve Orman Bakanlığı, Çanakkale'nin Biga ilçesi Kozçeşme köyünde, ayaklarıyla biber ezen kişinin çalıştığı işletmeye gerekli yaptırımın uygulandığını ve işletmenin üretim aşamasındaki 2,5 ton ürününe el konularak imha edildiğini bildirdi.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Halkımızın sağlığı için tüm önlemleri alıyoruz ve almaya devam edeceğiz. Çanakkale'nin Biga ilçesi Kozçeşme köyünde, ayaklarıyla biber ezen şahsın çalıştığı işletmeye gerekli yaptırım uygulanmıştır. İşletmenin üretim aşamasındaki 2,5 ton ürününe el konularak imha edilmiştir" denildi. 

 


Kaynak: DHA

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