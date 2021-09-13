Çanakkale'de bu gece 3 saat elektrik kesintisi yapılacak - Haberler
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Çanakkale'de bu gece 3 saat elektrik kesintisi yapılacak

AA / Burak Akay - Haberler | Güncel
Çanakkale'de bu gece 3 saat elektrik kesintisi yapılacak

Çanakkale'de il merkezi ve bazı yerleşim yerlerinde bu gece 3 saat süreyle elektrik kesintisi uygulanacağı bildirildi.

Çanakkale'de il merkezi ve bazı yerleşim yerlerinde bu gece 3 saat süreyle elektrik kesintisi uygulanacağı bildirildi.

Uludağ Elektrik Dağıtım AŞ'den yapılan açıklamaya göre, 14 Eylül Salı günü 00.00-03.00 saatlerinde Türkiye Elektrik İletim AŞ (TEİAŞ) tarafından arıza, bakım ve onarım çalışması gerçekleştirilecek.

Çalışmalar süresince, Çanakkale il merkezinin tamamı, Kepez beldesi ve il merkezine bağlı köylerin tamamı ile Lapseki ilçesi, Çardak ve Umurbey beldeleri ile Lapseki'ye bağlı köylerin tamamında, Çan ilçesine bağlı Dondurma ve Kilimli köyleri ile Biga ilçesine bağlı Ahmetler ve Ramazanlar ve Paşaçayı köylerinin tamamında elektrik kesintisi uygulanacak.

Elektrik kesintisi duyuruları için tıklayın.

AA / Burak Akay - Son Dakika Haberleri
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