Çanakkale'de boyları küçük olan 15 ton balık geri salındı
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Çanakkale'de boyları küçük olan 15 ton balık geri salındı

16.10.2020 00:58 | Son Güncelleme: 16.10.2020 01:05
Çanakkale'de boyları küçük olan 15 ton balık geri salındı

Çanakkale'de balıkçılar tarafından tutulan 15 ton kupes balığı, boyları asgari düzeyde olmadığı için ve deniz canlılarının yaşam döngüsüne zarar verilmemesi adına tekrar mavi sulara bırakıldı.

Çanakkale'de balıkçılar tarafından tutulan 15 ton kupes balığı, boyları asgari düzeyde olmadığı için ve deniz canlılarının yaşam döngüsüne zarar verilmemesi adına tekrar mavi sulara bırakıldı.

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine bağlı Babakale köyü bölgesinden 25 kişilik mürettebatıyla Ege Denizi'ne açılan 'Yılmazlar-5' isimli gırgır teknesinin ağlarına 15 ton ağırlığında kupes balığı takıldı. Bu balıklar, boyları asgari düzeyde olmadığı ve deniz canlılarının yaşam döngüsüne zarar verilmemesi için tekrar denize bırakıldı. Aynı saatlerde bu seferde ağlara Latince adı 'Mola mola' olan ay balığı takıldı. Yaklaşık 200 kilogram ve uzunluğu 2,5 metre olan ay balığı da gemi mürettebatı tarafından denize salındı.

Ay balığının zararsız bir balık olduğunu belirten 'Yılmazlar- 5' isimli gırgır teknesinin kaptanı Erhan Çiftçi, "Yakaladıktan sonra denize saldık ama insan salmaya da kıyamıyor. Sadece okyanus balığı olduğunu biliyoruz" dedi.

Sürdürülebilir balıkçılık açısından ve deniz canlılarının neslini korumak için tekrar suya bıraktıklarını da sözlerine ekleyen Çiftçi, "Balıkların boyları istenilen asgari düzeyde değildi. O yüzden biz de deniz canlılarını korumak adına ve sürdürülebilir avcılık açısından 15 ton kupesi yeniden denize bıraktık" diye konuştu. - ÇANAKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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