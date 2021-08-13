Çanakkale'de botları sürüklenen yabancı uyrukluları, sahil güvenlik kurtardı
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Çanakkale'de botları sürüklenen yabancı uyrukluları, sahil güvenlik kurtardı

Çanakkale'de botları sürüklenen yabancı uyrukluları, sahil güvenlik kurtardı
Anadolu Ajansı / Mehmet Yavaş - Haberler | Güncel

Çanakkale açıklarında botları sürüklenen yabancı uyrukluları, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri kurtardı.

Çanakkale açıklarında botları sürüklenen yabancı uyrukluları, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri kurtardı.

Alınan bilgiye göre, Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında içinde bir grup yabancı uyruklunun bulunduğu botun motoru arıza yapınca sürüklenmeye başladı.

Bunun üzerine, yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçme hazırlığında bulunan kişiler, sahil güvenlikten yardım talebinde bulundu.

Botun bulunduğu bölgeye giden ekipler, farklı ülkelere mensup 17 kişiyi kurtardı.

Çanakkale'de botları sürüklenen yabancı uyrukluları, sahil güvenlik kurtardı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Yavaş

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