Çanakkale'de borç- alacak kavgası: 2 yaralı

15.08.2019 16:42



ÇANAKKALE'nin Bayramiç ilçesinde, borç- alacak yüzünden çıkan kavgada S.İ. ve İ.İ. adlı kardeşler, tabancayla vurularak, yaralandı. İlçe merkezindeki Aytimur Küçükler Meydanı'ndaki kahvede oturan ve inşaat işiyle uğraşan S.İ., A.İ. ve İ.İ. ile 3 kardeşten borç olarak verdiği parayı almak isteyen E.E. arasında tartışma çıktı. Tartışma, kısa sürede büyüyüp, kavgaya dönüştü. E.E., bu sırada tabancasını çıkarıp, kardeşlere doğru ateş etmeye başladı. Kurşunların hedefi olan S.İ. ve İ.İ., yaralandı. İhbarla gelen sağlık görevlileri, yaralı kardeşleri ambulansla Bayram Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. 2 kardeş, buradan da Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Yaralı kardeşlerin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. E.E. ise olay yerine gelen polis ekiplerince gözaltına alındı.

Kaynak: DHA

- Çanakkale