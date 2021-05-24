Çanakkale'de bomba arama köpeği ile silah ve mühimmat kaçakçılığı operasyonu
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Çanakkale'de bomba arama köpeği ile silah ve mühimmat kaçakçılığı operasyonu

Çanakkale'de bomba arama köpeği ile silah ve mühimmat kaçakçılığı operasyonu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Çanakkale'de hassas burunlu bomba arama köpeği ile gerçekleştirilen operasyonda çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.

Çanakkale'de hassas burunlu bomba arama köpeği ile gerçekleştirilen operasyonda çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.

Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Lapseki ilçesine bağlı Umurbey beldesi Harmancık köyünde yaşayan M.G. isimli şüpheli şahsı bir süredir il dışından temin ettiği ruhsatsız tabanca ve tüfekleri piyasaya süreceği istihbaratı üzerine teknik ve fiziki takibe aldı. Jandarma ekipleri, şüpheli M.G.'nin evine hassas burunlu bomba arama köpeği 'Torba' ile operasyon düzenledi. Operasyonda 3 ruhsatsız tabanca, 1 yivli tüfek, 9 ruhsatsız av tüfeği, 4 kurusıkı tabanca, 4 tabanca şarjörü, 4 bixi mermisi, 177 tabanca mermisi, 58 av tüfeği fişeği ve 31 kurusıkı tabanca mermisi ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli M.G. hakkında işlem başlatıldı. - ÇANAKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Çanakkale'de bomba arama köpeği ile silah ve mühimmat kaçakçılığı operasyonu - Haberler
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