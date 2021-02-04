Çanakkale'de, Boğaziçi Üniversitesi'ndeki olaylara ilişkin gösteri yapan 9 kişi gözaltına alındı
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Çanakkale'de, Boğaziçi Üniversitesi'ndeki olaylara ilişkin gösteri yapan 9 kişi gözaltına alındı

04.02.2021 20:52 | Son Güncelleme: 04.02.2021 20:56
Çanakkale'de, Boğaziçi Üniversitesi'ndeki olaylara ilişkin gösteri yapan 9 kişi gözaltına alındı

ÇANAKKALE'de, Boğaziçi Üniversitesi'ne Prof. Dr. Melih Bulu'nun rektör atanmasını protesto edenlere destek vermek isteyen gruba polis müdahale etti, 9 kişi gözaltına alındı.

ÇANAKKALE'de, Boğaziçi Üniversitesi'ne Prof. Dr. Melih Bulu'nun rektör atanmasını protesto edenlere destek vermek isteyen gruba polis müdahale etti, 9 kişi gözaltına alındı. 

'Boğaziçi direnişini, öğrencilere ve LGBT+'lara yönelik artan saldırıları konuşuyoruz. #Aşağı Bakmıyoruz! ÇOMÜ'lü Öğrenciler' yazılı görseli sosyal medyada paylaşan bir grup, kordon boyunda sergilenen Troya Atı yanındaki Çağlar Kaynak Basketbol Sahası'nda toplandı. Polis, gruba dağılması için önce uyarıda bulundu. Dağılmayan gruba müdahale eden polis, 9 kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan 9 kişi, Çanakkale Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.


Çanakkale'de, Boğaziçi Üniversitesi'ndeki olaylara ilişkin gösteri yapan 9 kişi gözaltına alındı
Çanakkale'de, Boğaziçi Üniversitesi'ndeki olaylara ilişkin gösteri yapan 9 kişi gözaltına alındı
Çanakkale'de, Boğaziçi Üniversitesi'ndeki olaylara ilişkin gösteri yapan 9 kişi gözaltına alındı
Çanakkale'de, Boğaziçi Üniversitesi'ndeki olaylara ilişkin gösteri yapan 9 kişi gözaltına alındı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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