Çanakkale'de bir köye giriş ve çıkışlar kapatıldı Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine bağlı Uzunalan köyünde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) görülmesi üzerine köye giriş çıkışlar kapatıldı.

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine bağlı Uzunalan köyünde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) görülmesi üzerine köye giriş çıkışlar kapatıldı.

İlçeye 18 kilometre uzaklıktaki 70 nüfuslu Uzunalan köyüne Ayvacık İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla giriş ve çıkışlar kapatıldı.

Jandarma ekipleri köye giriş ve çıkışları kontrol altına tutmak için şerit çekti.

Köy Muhtarı Cengiz Can, gazetecilere yaptığı açıklamada, uygulamanın 24 Nisan'a kadar devam edeceğini söyledi.

Köyde 3 koronavirüs şüphelisinin bulunduğunu belirten Can, bu nedenle köyün gözlem altında tutulduğunu ifade etti.

Kaynak: AA