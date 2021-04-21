Çanakkale'de bir köyde Kovid-19 karantinası başlatıldı
Çanakkale'nin Bayramiç ilçesindeki bir köy, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.
Çanakkale'nin Bayramiç ilçesindeki bir köy, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.
İlçeye bağlı Pıtıreli Köyü'nde, artan Kovid-19 vakalarının yayılımını engellemek ve toplum sağlığını korumak amacıyla 10 gün süreyle karantina uygulaması başlatıldı.
Köye giriş ve çıkışlar jandarma ekipleri tarafından kontrol ediliyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Sabahattin Sallama