Çanakkale'de bir köyde Kovid-19 karantinası başlatıldı
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Çanakkale'de bir köyde Kovid-19 karantinası başlatıldı

Çanakkale'de bir köyde Kovid-19 karantinası başlatıldı
Anadolu Ajansı / Sabahattin Sallama - Haberler | Güncel

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesindeki bir köy, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesindeki bir köy, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

İlçeye bağlı Pıtıreli Köyü'nde, artan Kovid-19 vakalarının yayılımını engellemek ve toplum sağlığını korumak amacıyla 10 gün süreyle karantina uygulaması başlatıldı.

Köye giriş ve çıkışlar jandarma ekipleri tarafından kontrol ediliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sabahattin Sallama

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