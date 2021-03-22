Çanakkale'de bir köy Kovid-19 nedeniyle karantinaya alındı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Çanakkale'de bir köy Kovid-19 nedeniyle karantinaya alındı

22.03.2021 14:05 | Son Güncelleme: 22.03.2021 14:13
Çanakkale'de bir köy Kovid-19 nedeniyle karantinaya alındı

Çanakkale'nin Yenice ilçesine bağlı Sameteli köyünde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina başlatıldı.

Çanakkale'nin Yenice ilçesine bağlı Sameteli köyünde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina başlatıldı.

Yenice Kaymakamı Musa Göktaş başkanlığında toplanan İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, Sameteli'ndeki vaka artışlarını görüştü.

Toplantıda, köyde salgının yayılımını engellemek ve toplum sağlığını korumak amacıyla karantina uygulanmasına karar verildi.

Sameteli'nde 14 gün sürecek karantina dolayısıyla jandarma ekipleri köyün girişlerinde önlem aldı.

Ayrıca, Karasuçam köyünde 9 Mart'ta başlatılan karantina 7 gün uzatıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burak Akay

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Akif Ersoy Meral Akşener Vladimir Putin Fahrettin Altun Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Ali Sunal Hande Erçel Kemal Sunal Acun Ilıcalı
Spor Cenk Tosun Hakan Kutlu Ünal Karaman Abdullah Avcı Josef De Souza
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Muğla Rusya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Çanakkale'de bir köy Kovid-19 nedeniyle karantinaya alındı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 22.3.2021 14:20:26. #1.14#
title