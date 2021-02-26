Çanakkale'de bir köy karantinaya alındı
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Çanakkale'de bir köy karantinaya alındı

26.02.2021 16:54 | Son Güncelleme: 26.02.2021 16:54
Çanakkale'de bir köy karantinaya alındı

ÇANAKKALE'nin Yenice ilçesine bağlı Nevruz köyü, koronavirüs tedbirleri kapsamında 14 gün süreyle karantinaya alındı.

ÇANAKKALE'nin Yenice ilçesine bağlı Nevruz köyü, koronavirüs tedbirleri kapsamında 14 gün süreyle karantinaya alındı.

İlçeye bağlı Nevruz köyü, vaka sayısının artması ve çok sayıda temaslı kişinin bulunması nedeniyle İlçe Hıfzıssıhha Kurulu'nca, 14 gün süreyle karantinaya alındı. Bu akşam saat 21.00'de başlayacak karantina süresince, alınan tedbirlere uymayanlar hakkında idari işlem yapılacak. Yenice Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "İlçe Hıfzıssıhha Kurulumuz tarafından; Nevruz köyümüzde Covid-19 test sonucu pozitif çıkan hasta sayısında artış görülmesi, temaslı sayısının fazla olması ve ilçe merkezine yakın mesafede bulunan bir köy olması nedeniyle bugün saat 21.00 itibariyle 14 gün boyunca köye giriş- çıkışların yasaklanarak kolluk kuvvetlerince denetim yapılmasına, köyden 14 gün boyunca çıkması yasaklanan vatandaşların ihtiyaçlarının köy muhtarlığı ve Vefa Sosyal Destek Grupları tarafından karşılanmasına, köy içerisinde köy muhtarı ve köy imamı tarafından sık sık anonslar yapılarak halkın daha dikkatli davranması konusunda uyarılmasına karar verilmiştir."


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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