Çanakkale'de bir köy karantinaya alındı
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Çanakkale'de bir köy karantinaya alındı

19.02.2021 12:09 | Son Güncelleme: 19.02.2021 12:12
Çanakkale'de bir köy karantinaya alındı

Çanakkale'nin Yenice ilçesinde bir köyde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina başlatıldı.

Çanakkale'nin Yenice ilçesinde bir köyde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina başlatıldı.

İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, Yenice Kaymakamı Musa Göktaş başkanlığında toplandı.

Toplantıda, ilçeye bağlı Taban köyünde koronavirüs salgınında artış yaşanması üzerine, yayılımını engellemek ve toplum sağlığını korumak amacıyla köyde 14 gün süreyle karantina uygulanmasına karar verildi.

Bunun üzerine jandarma ekiplerince köyün girişlerinde önlem alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burak Akay

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