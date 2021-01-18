Çanakkale'de bir köy karantinaya alındı
18.01.2021 17:37 | Son Güncelleme: 18.01.2021 17:41
Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde bir köyde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina başlatıldı.
Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde bir köyde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina başlatıldı.
İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, Bayramiç Kaymakamı Sercan Gökdemir başkanlığında toplandı.
Toplantıda, salgının yayılımını engellemek ve toplum sağlığını korumak amacıyla köyde 10 gün süreyle karantina uygulanmasına karar verildi.
Bunun üzerine jandarma ekiplerince köyün girişlerinde önlem alındı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Sabahattin Sallama