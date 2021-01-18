Çanakkale'de bir köy karantinaya alındı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLARTÜMÜ

Çanakkale'de bir köy karantinaya alındı

18.01.2021 17:37 | Son Güncelleme: 18.01.2021 17:41
Çanakkale'de bir köy karantinaya alındı

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde bir köyde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina başlatıldı.

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde bir köyde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina başlatıldı.

İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, Bayramiç Kaymakamı Sercan Gökdemir başkanlığında toplandı.

Toplantıda, salgının yayılımını engellemek ve toplum sağlığını korumak amacıyla köyde 10 gün süreyle karantina uygulanmasına karar verildi.

Bunun üzerine jandarma ekiplerince köyün girişlerinde önlem alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sabahattin Sallama

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Fahrettin Koca Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Oğuzhan Asiltürk
Magazin Ozan Doğulu Oğuzhan Koç Ajda Pekkan Hande Erçel
Spor Ersun Yanal Gökhan Gönül Josef De Souza Hamza Hamzaoğlu Oğulcan Çağlayan
Tüm Haberler Kar Kaza Beşiktaş Fenerbahçe
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Çanakkale'de bir köy karantinaya alındı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.1.2021 17:48:00. #1.14#
title