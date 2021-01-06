Çanakkale'de bir köy karantinaya alındı
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Çanakkale'de bir köy karantinaya alındı

06.01.2021 12:03 | Son Güncelleme: 06.01.2021 12:07
Çanakkale'de bir köy karantinaya alındı

ÇANAKKALE'nin Ezine ilçesine bağlı Pazarköy köyü, artan koronavirüs vakaları nedeniyle İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla 10 gün karantinaya alındı.

ÇANAKKALE'nin Ezine ilçesine bağlı Pazarköy köyü, artan koronavirüs vakaları nedeniyle İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla 10 gün karantinaya alındı.

Ezine İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, Ezine Kaymakamı Dr. Hacı Arslan Uzan başkanlığında toplandı. Kurul, ilçeye bağlı Pazaköy köyünde, artan koronavirüs vakaları nedeniyle 10 gün süreyle karantina uygulanmasına karar verdi. Ezine İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu tarafından alınan kararla ilgili yapılan açıklamada; "İlçemiz Pazarköy köyünde saptanan koronovirüs (Covid-19) vakalarının yayılımını engellemek, toplum sağlığını korumak amacıyla, 05.01.2021 Salı günü saat 21: 00 dan itibaren 10 gün süreyle söz konusu köyümüz için bir takım kısıtlamaların uygulanmasına karar verilmiştir" ifadelerine yer verildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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