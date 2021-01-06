Çanakkale'de bir köy karantinaya alındı
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Çanakkale'de bir köy karantinaya alındı

06.01.2021 10:49 | Son Güncelleme: 06.01.2021 10:52
Çanakkale'de bir köy karantinaya alındı

Çanakkale'nin Ezine ilçesinde bir köyde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina uygulaması başlatıldı.

Çanakkale'nin Ezine ilçesinde bir köyde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina uygulaması başlatıldı.

İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, Ezine Kaymakamı Hacı Arslan Uzan başkanlığında toplandı.

Toplantıda, Kovid-19 vaka sayısında artış görülen Pazarköy'e 14 gün boyunca giriş ve çıkışların, köyde ev ziyaretlerinin yasaklanmasına karar verildi.

Bunun üzerine, köyün sınırlarının başladığı iki noktada jandarma tarafından önlem alındı.???????

Kaynak: Anadolu Ajansı / Birol Güngördü

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