Çanakkale'de bir köy karantinaya alındı
06.01.2021 10:49 | Son Güncelleme: 06.01.2021 10:52
Çanakkale'nin Ezine ilçesinde bir köyde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina uygulaması başlatıldı.
Çanakkale'nin Ezine ilçesinde bir köyde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina uygulaması başlatıldı.
İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, Ezine Kaymakamı Hacı Arslan Uzan başkanlığında toplandı.
Toplantıda, Kovid-19 vaka sayısında artış görülen Pazarköy'e 14 gün boyunca giriş ve çıkışların, köyde ev ziyaretlerinin yasaklanmasına karar verildi.
Bunun üzerine, köyün sınırlarının başladığı iki noktada jandarma tarafından önlem alındı.???????
Kaynak: Anadolu Ajansı / Birol Güngördü