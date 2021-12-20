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Çanakkale'de bir kişi merdiven boşluğunda ölü bulundu

Çanakkale'de bir kişi merdiven boşluğunda ölü bulundu
AA / Mehmet Yavaş - Haberler | Güncel

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde bir kişi, yaşadığı apartmanın merdiven boşluğunda ölü bulundu.

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde bir kişi, yaşadığı apartmanın merdiven boşluğunda ölü bulundu.

Ümmühan Mahallesi'ndeki bir apartmanında yaşayan vatandaşlar, burada oturan Rıza Çepel'i, merdiven boşluğunda hareketsiz buldu.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Çepel'in yaşamını yitirdiğini belirledi.

Şeker hastası olduğu belirtilen Çepel'in cesedi otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

AA / Mehmet Yavaş - Son Dakika Haberleri

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