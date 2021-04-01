Çanakkale'de bir iş yerinde deniz yıldızı fosili ele geçirildi
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Çanakkale'de bir iş yerinde deniz yıldızı fosili ele geçirildi

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Çanakkale'de bir iş yerinde deniz yıldızı fosili ele geçirildi

ÇANAKKALE'de milyonlarca yıllık olduğu değerlendirilen deniz yıldızı fosili, polisin düzenlediği operasyonla ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

ÇANAKKALE'de milyonlarca yıllık olduğu değerlendirilen deniz yıldızı fosili, polisin düzenlediği operasyonla ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince, tarihi eser kaçakçılığının önlenmesine yönelik bir iş yerine baskın düzenlendi. M.H.K.'nin iş yerinde yapılan aramada, 14'e13 santimetre ebadında milyonlarca yıl öncesine ait olduğu değerlendirilen deniz yıldızı fosili ele geçirildi.Gözaltına alınan iş yeri sahibi M.H.K., emniyetteki ifadesinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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