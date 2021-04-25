Çanakkale'de bir beldenin karantina süresi uzatıldı

Çanakkale'nin Biga ilçesindeki Gümüşçay beldesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina uygulaması 6 gün uzatıldı.

Çanakkale'nin Biga ilçesindeki Gümüşçay beldesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina uygulaması 6 gün uzatıldı.

İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, Biga Kaymakamı Mustafa Can başkanlığında toplandı. Toplantıda, karantina uygulanan yerlerle ilgili durum değerlendirilmesi yapıldı.

Bu kapsamda, daha önce karantina uygulanan Gümüşçay beldesinde görülen yeni tip koronovirüs vakalarının artışının önüne geçmek, hastalığın vatandaşlar arasında yayılımını engelleyerek toplum sağlığını korumak amacıyla uygulanan kısıtlamaların beldede görülen koronavirüs (Kovid-19) vakalarının görülme sıklığı ve seyri göz önünde bulundurularak karantinanın 6 gün daha devam ettirilmesine karar verildiğini duyurdu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serten Akkaya