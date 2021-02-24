Çanakkale'de bir belde ve köy karantinaya alındı
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Çanakkale'de bir belde ve köy karantinaya alındı

24.02.2021 00:35 | Son Güncelleme: 24.02.2021 00:38
Çanakkale'de bir belde ve köy karantinaya alındı

Çanakkale'nin Biga ilçesine bağlı bir belde ve köyde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina başlatıldı.

Çanakkale'nin Biga ilçesine bağlı bir belde ve köyde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina başlatıldı.

İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, Biga Kaymakamı Mustafa Can başkanlığında toplandı.

Toplantıda, ilçeye bağlı Karabiga beldesi ile Örtülüce köyünde koronavirüs salgınında artış yaşanması üzerine, yayılımını engellemek ve toplum sağlığını korumak amacıyla 10 gün süreyle karantina uygulanmasına karar verildi.

Bunun üzerine jandarma ekiplerince söz konusu belde ile köyün girişlerinde önlem alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serten Akkaya

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