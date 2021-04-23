Çanakkale'de bir belde ve 3 köyde Kovid-19 karantinası başlatıldı
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Çanakkale'de bir belde ve 3 köyde Kovid-19 karantinası başlatıldı

Çanakkale'de bir belde ve 3 köyde Kovid-19 karantinası başlatıldı
Anadolu Ajansı / Serten Akkaya - Haberler | Güncel

Çanakkale'nin Biga ilçesindeki bir belde ile 3 köy, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Çanakkale'nin Biga ilçesindeki bir belde ile 3 köy, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

İlçeye bağlı Karabiga beldesi, Balıklıçeşme, Ağaköy ve Kocagür köylerinde artan Kovid-19 vakalarının yayılımını engellemek ve toplum sağlığını korumak amacıyla 10 gün süreyle karantina uygulaması başlatıldı.

Köye giriş ve çıkışlar jandarma ekipleri tarafından kontrol ediliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serten Akkaya

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