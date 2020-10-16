Çanakkale'de bin 151 konut satıldı

Çanakkale'de 2020 Eylül ayında bin 151 konut satıldı.

Çanakkale'de 2020 Eylül ayında bin 151 konut satıldı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Türkiye genelinde konut satışları 2020 Eylül ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 6,9 azalarak 136 bin 744 oldu. Balıkesir'de bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 0,7 oranında artış ile 3 bin 357 konut satılırken, Çanakkale'de yüzde 10,5 azalış ile bin 151 konut satışı gerçekleştirildi. Balıkesir'deki toplam konut satışları içindeki ikinci el satışların payı yüzde 72,5 ile 2 bin 434 konut olurken, ilk satışların payı ise yüzde 27,5 ile 923 konut oldu. Çanakkale'deki toplam konut satışları içindeki ikinci el satışların payı yüzde 76,7 ile 883 konut olup ilk satışların payı ise yüzde 23,3 ile 268 konut oldu. - ÇANAKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı