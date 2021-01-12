Çanakkale'de beklenen yağmur başladı

ÇANAKKALE'de beklenen yağmur, saat 16.00 sıralarında başladı. Gökyüzünü kara bulutların kapladığı kentte, araçlar trafikte farlarını yakarak, ilerledi.

Lodos fırtınasının 2 gündür etkili olduğu Çanakkale'de yağması beklenen yağmur başladı. 2 gündür etkili olan ve Gökçeada ile Bozcaada'ya yapılan feribot seferlerinin iptal olmasına neden olan lodos, öğle saatlerinde yerini poyraza bıraktı. Havanın serinlemesiyle birlikte de gökyüzünü bulutlar kapladı. Sağanak başladı. Havanın kararması nedeniyle feribotlar ışıklarını, trafikteki araçlar da farlarını yakmak zorunda kaldı.Yağışla birlikte bazı caddelerde su birikintileri oldu. İhbar üzerine gelen belediye ekipleri, mazgalları temilyerek, biriken suları tahliye etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Burak GEZEN