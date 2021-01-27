Çanakkale'de beklenen kar yağışı başladı

ÇANAKKALE 'de kent merkezine sulu kar yağdı, yüksek kesimler ise yoğun kar yağışıyla beyaza büründü.

Meteoroloji'nin günler öncesi uyarısını yaptığı soğuk hava ve kar yağışı, sabaha karşı etkisini göstermeye başladı. Deniz seviyesinde olan kent merkezine sulu kar yağdı. Yüksek kesimlerde ise yoğun kar yağışı gerçekleşti. Karayolları ve belediye ekiplerinin yollarda tuzlama çalışması devam ediyor.

- Çanakkale

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Burak GEZEN