Çanakkale'de beklenen kar yağışı başladı
27.01.2021 09:59 | Son Güncelleme: 27.01.2021 10:03
ÇANAKKALE'de kent merkezine sulu kar yağdı, yüksek kesimler ise yoğun kar yağışıyla beyaza büründü.
ÇANAKKALE'de kent merkezine sulu kar yağdı, yüksek kesimler ise yoğun kar yağışıyla beyaza büründü.
- Çanakkale
Meteoroloji'nin günler öncesi uyarısını yaptığı soğuk hava ve kar yağışı, sabaha karşı etkisini göstermeye başladı. Deniz seviyesinde olan kent merkezine sulu kar yağdı. Yüksek kesimlerde ise yoğun kar yağışı gerçekleşti. Karayolları ve belediye ekiplerinin yollarda tuzlama çalışması devam ediyor.
- Çanakkale
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Burak GEZEN