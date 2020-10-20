Çanakkale'de bazı köylere kontrollü giriş çıkış uygulaması başladı
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Çanakkale'de bazı köylere kontrollü giriş çıkış uygulaması başladı

20.10.2020 13:51 | Son Güncelleme: 20.10.2020 13:54
Çanakkale'de bazı köylere kontrollü giriş çıkış uygulaması başladı

Çanakkale'nin Yenice ilçesine bağlı bazı köylerde yaşayan vatandaşlarda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) görülmesi üzerine, köylere kontrollü giriş çıkış uygulaması başlatıldı.

Çanakkale'nin Yenice ilçesine bağlı bazı köylerde yaşayan vatandaşlarda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) görülmesi üzerine, köylere kontrollü giriş çıkış uygulaması başlatıldı.

Yenice İlçe Hıfzıssıhha Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ilçeye bağlı Hacılar, Yeniköy ve Yağdıran köylerinde son 1 hafta boyunca Kovid-19 test sonucu pozitif çıkan hasta sayısında artış görüldü.

Bunun üzerine 3 köyün birbirine çok yakın mesafede bulunmasından dolayı köylere giriş ve çıkışların kontrollü şekilde yapılmasına karar verildi.

Açıklamada, köyden 14 gün boyunca çıkması yasaklanan vatandaşların ihtiyaçlarının ise köy muhtarlıkları tarafından karşılanacağı belirtildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burak Akay

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