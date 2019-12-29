Çanakkale'de bazı feribot seferleri iptal edildi
Çanakkale'de deniz ulaşımını sağlayan Gestaş firması, Kuzey Ege'de etkisini arttıran poyraz fırtınası sebebiyle bazı feribot seferlerinin iptal edildiğini duyurdu.
Çanakkale'de deniz ulaşımını sağlayan Gestaş firması, Kuzey Ege'de etkisini arttıran poyraz fırtınası sebebiyle bazı feribot seferlerinin iptal edildiğini duyurdu.
Gestaş'tan yapılan açıklamada, olumsuz hava koşulları sebebiyle bugün Gökçeada-Kabatepe hattında Gökçeada'dan saat 10.00'da, Kabatepe'den de saat 15.00'de sefer yapılacağı, onun dışındaki tüm seferlerin iptal edildiği belirtildi. Öte yandan Çanakkale-Eceabat-Kilitbahir hattındaki seferler aksamadan devam ediyor. - ÇANAKKALE