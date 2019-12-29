Çanakkale'de bazı feribot seferleri iptal edildi

29.12.2019 11:10 | Son Güncelleme: 29.12.2019 11:10

Çanakkale'de deniz ulaşımını sağlayan Gestaş firması, Kuzey Ege'de etkisini arttıran poyraz fırtınası sebebiyle bazı feribot seferlerinin iptal edildiğini duyurdu.

Gestaş'tan yapılan açıklamada, olumsuz hava koşulları sebebiyle bugün Gökçeada-Kabatepe hattında Gökçeada'dan saat 10.00'da, Kabatepe'den de saat 15.00'de sefer yapılacağı, onun dışındaki tüm seferlerin iptal edildiği belirtildi. Öte yandan Çanakkale-Eceabat-Kilitbahir hattındaki seferler aksamadan devam ediyor.

(Selahattin Murathan Yıldırım/İHA)

Kaynak: İHA