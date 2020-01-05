Çanakkale'de bazı ada seferleri iptal edildi
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Çanakkale'de bazı ada seferleri iptal edildi

Çanakkale'de deniz ulaşımını sağlayan Gestaş firması, Kuzey Ege Denizi'nde görülen poyraz fırtınası sebebiyle Gökçeada-Kabatepe hattında bazı seferlerin iptal edildiğini açıkladı.

05.01.2020 10:03 | Son Güncelleme: 05.01.2020 10:08
Çanakkale'de bazı ada seferleri iptal edildi

'de deniz ulaşımını sağlayan Gestaş firması, Kuzey 'nde görülen sebebiyle Gökçeada-Kabatepe hattında bazı seferlerin iptal edildiğini açıkladı.


Yapılan açıklamada olumsuz hava koşulları sebebiyle Gökçeada-Kabatepe hattında bugün Gökçeada'dan saat 07.00 ve 15.00; Kabatepe'den ise sadece saat 09.00 ve 17.00'da sefer yapılacağı duyuruldu.


Öte yandan, Çanakkale-Kilitbahir-Eceabat hattındaki seferlerde ise aksama yaşanmıyor. - ÇANAKKALE

Kaynak: İHA
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