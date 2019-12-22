Çanakkale'de bazı ada seferleri iptal edildi
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Çanakkale'de bazı ada seferleri iptal edildi

Çanakkale'de deniz ulaşımını sağlayan Gestaş firması, Çanakkale ve Kuzey Ege'de etkili olan lodos fırtınası sebebiyle yarın bazı ada seferlerinin iptal edildiğini duyurdu.

22.12.2019 23:20 | Son Güncelleme: 22.12.2019 23:20
Çanakkale'de bazı ada seferleri iptal edildi

'de deniz ulaşımını sağlayan Gestaş firması, Çanakkale ve 'de etkili olan lodos fırtınası sebebiyle yarın bazı ada seferlerinin iptal edildiğini duyurdu.

Gestaş'tan yapılan açıklamada yarın Gökçeada-Kabatepe hattında Gökçeada'dan saat 07.00, Kabatepe'den saat 09.00; Bozcaada-Geyikli hattında ise Bozcaada'dan saat 07.15, Geyikli'den saat 08.00 seferlerinin olumsuz hava koşulları nedeniyle gerçekleştirilemeyeceği duyuruldu.

Çanakkale'de bugün de bölgedeki lodos fırtınası sebebiyle adalara sefer yapılamamıştı.

(İHA)

Kaynak: İHA
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