Çanakkale'de bayram sonrası feribot kuyrukları sürüyor
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Çanakkale'de bayram sonrası feribot kuyrukları sürüyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Kurban Bayramı nedeniyle Ege bölgesine giden tatilciler, bayram sonrası dönüş yoğunluğu sürüyor.

Kurban Bayramı nedeniyle Ege bölgesine giden tatilciler, bayram sonrası dönüş yoğunluğu sürüyor. Tatilciler, Çanakkale Feribot İskelesi'nde yaklaşık 1 kilometrelik araç kuyruğu oluşturdu.

Marmara ile Trakya bölgesinden, 9 günlük Kurban Bayramı tatili nedeniyle Çanakkale ve Ege bölgesine gelen tatilciler, 2 gün önce dönüş yoluna geçmişlerdi. Dönüş yoğunluğu bugün de devam ediyor. Dün 2 kilometreyi bulan araç yoğunluğu bugün yaklaşık 1 kilometre olarak ilerliyor. Araç kuyruğu İskele Meydanı'ndan başlayarak Piri Reis Caddesi'ne kadar ilerledi. Trafik polisleri kordon boyuna çıkan ara sokakları trafiğe kapatırken, kent içinde sıkışan trafiğin de akmasını sağlıyor.

Çanakkale Boğazı ve adalar hattında feribotla araç ve insan taşımacılığı yapan Gestaş; Çanakkale'den Eceabat ilçesine 2, Kilitbahir köyüne 5, Lapseki-Gelibolu hattında 7, Bozcaada-Geyikli hattında 2 ve Gökçeada-Kabatepe hattında da 3 feribotla sefer düzenliyor.

Çanakkale Boğazı'ndaki feribot seferleri saatsiz olarak, doldur boşalt sistemiyle çalışıyor.

Çanakkale'de bayram sonrası feribot kuyrukları sürüyor
Çanakkale'de bayram sonrası feribot kuyrukları sürüyor
Çanakkale'de bayram sonrası feribot kuyrukları sürüyor
Çanakkale'de bayram sonrası feribot kuyrukları sürüyor
Çanakkale'de bayram sonrası feribot kuyrukları sürüyor
Çanakkale'de bayram sonrası feribot kuyrukları sürüyor
Çanakkale'de bayram sonrası feribot kuyrukları sürüyor
Çanakkale'de bayram sonrası feribot kuyrukları sürüyor
Çanakkale'de bayram sonrası feribot kuyrukları sürüyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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