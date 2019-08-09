09.08.2019 18:38

Çanakkale'de başörtülü anne ile kızına sözlü saldırıda bulunduğu iddia edilen kişi hakkında dava açıldı.

Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, bazı basın kuruluşları ile sosyal medyada "Bas¸o¨rtu¨lu¨ anne ile kızlarına c¸irkin saldırı", "Hakaret ve tuhaf savunmaya ragˆmen serbest kaldı" yönünde haberlere yer verildiği hatırlatıldı.

Kentte bir alışveriş merkezindeki markette yaşanan olay sonrası söz konusu annenin s¸ikayeti üzerine Cumhuriyet Bas¸savcılıgˆınca soruşturma başlatıldığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Soruşturma kapsamında derhal kamera kayıtları, tanık beyanları ve alıs¸veris¸ fis¸leri incelenerek s¸u¨phelinin ac¸ık kimligˆi tespit edilmis¸, cumhuriyet savcısının talimatıyla 4 Ağustos'ta 'hakaret ve halkın bir kesimini sosyal sınıf, din, mezhep, cinsiyet, bo¨lge farklılıgˆına dayanarak alenen as¸agˆılama' suc¸larından go¨zaltına alınmıs¸tır. 5 Ağustos'ta Cumhuriyet Bas¸savcılıgˆımızca alınan ifadesini mu¨teakip s¸u¨pheliye isnat edilen suc¸ların Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 100/4 maddesi uyarınca tutuklama yasagˆı ihtiva eden suc¸lardan olması ile delillerin toplanmıs¸ olması, delilleri karartma s¸u¨phesi bulunmaması sebebiyle serbest bırakılmıs¸tır."

Açıklamada, s¸u¨pheli hakkında isnat edilen suc¸lardan dolayı C¸anakkale Asliye Ceza Mahkemesinde kamu davası ac¸ıldığı belirtildi.

Kaynak: AA