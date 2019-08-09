Çanakkale'de başörtülü anne ile kızına sözlü saldırı iddiası
Çanakkale'de başörtülü anne ile kızına sözlü saldırıda bulunduğu iddia edilen kişi hakkında dava açıldı.
Çanakkale'de başörtülü anne ile kızına sözlü saldırıda bulunduğu iddia edilen kişi hakkında dava açıldı.
Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, bazı basın kuruluşları ile sosyal medyada "Bas¸o¨rtu¨lu¨ anne ile kızlarına c¸irkin saldırı", "Hakaret ve tuhaf savunmaya ragˆmen serbest kaldı" yönünde haberlere yer verildiği hatırlatıldı.
Kentte bir alışveriş merkezindeki markette yaşanan olay sonrası söz konusu annenin s¸ikayeti üzerine Cumhuriyet Bas¸savcılıgˆınca soruşturma başlatıldığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Soruşturma kapsamında derhal kamera kayıtları, tanık beyanları ve alıs¸veris¸ fis¸leri incelenerek s¸u¨phelinin ac¸ık kimligˆi tespit edilmis¸, cumhuriyet savcısının talimatıyla 4 Ağustos'ta 'hakaret ve halkın bir kesimini sosyal sınıf, din, mezhep, cinsiyet, bo¨lge farklılıgˆına dayanarak alenen as¸agˆılama' suc¸larından go¨zaltına alınmıs¸tır. 5 Ağustos'ta Cumhuriyet Bas¸savcılıgˆımızca alınan ifadesini mu¨teakip s¸u¨pheliye isnat edilen suc¸ların Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 100/4 maddesi uyarınca tutuklama yasagˆı ihtiva eden suc¸lardan olması ile delillerin toplanmıs¸ olması, delilleri karartma s¸u¨phesi bulunmaması sebebiyle serbest bırakılmıs¸tır."
Açıklamada, s¸u¨pheli hakkında isnat edilen suc¸lardan dolayı C¸anakkale Asliye Ceza Mahkemesinde kamu davası ac¸ıldığı belirtildi.