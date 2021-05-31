Çanakkale'de başı boş köpekler 40 güvercini parçaladı
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Çanakkale'de başı boş köpekler 40 güvercini parçaladı

Çanakkale'de başı boş köpekler 40 güvercini parçaladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Çanakkale'nin Yenice ilçesinde bir iş yerinin bahçesindeki kümeste bulunan 40 güvercini sokak köpekleri parçaladı.

Çanakkale'nin Yenice ilçesinde bir iş yerinin bahçesindeki kümeste bulunan 40 güvercini sokak köpekleri parçaladı.

Kışlalar Mahallesinde Fethi Günay'a ait iş yerinin bahçesinde bulunan 3 ayrı kümeste 70 adet süs güvercininden 40 tanesi gece başı boş sokak köpeklerinin saldırısına uğradı. Güvercinlerinin telef olduğunu ve çok üzüldüğünü belirten Fethi Günay, "Yıllarca emek vererek büyüttüğüm güvercinlerimin bir gecede başı boş sokak köpeklerince kafeslerinde parçalanarak telef edilmesine çok üzüldüm. 10 yıldır güvercin yetiştiriyorum. Süs güvercinlerinin tanesi 100 ila 150 TL arasında fiyatları. Benim 5 bin TL zararım var. Sokaklara başı boş salınan köpekler bugün benim güvercinlerimi parçaladılar. Allah korusun bu köpekler küçük çocuklarımıza da saldırabilir. İlçemizde üzücü olayların yaşanmaması için dikkatli olalım" dedi. - ÇANAKKALE

Çanakkale'de başı boş köpekler 40 güvercini parçaladı
Çanakkale'de başı boş köpekler 40 güvercini parçaladı
Çanakkale'de başı boş köpekler 40 güvercini parçaladı
Çanakkale'de başı boş köpekler 40 güvercini parçaladı
Çanakkale'de başı boş köpekler 40 güvercini parçaladı
Çanakkale'de başı boş köpekler 40 güvercini parçaladı
Çanakkale'de başı boş köpekler 40 güvercini parçaladı
Çanakkale'de başı boş köpekler 40 güvercini parçaladı
Çanakkale'de başı boş köpekler 40 güvercini parçaladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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