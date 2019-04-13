Çanakkale'de Bariyerlere Çarpan Otomobilin Sürücüsü Yaralandı

ÇANAKKALE'nin Lapseki ilçesinde, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolden çıkan otomobil, orta refüjdeki bariyerlere çarptı, sürücü ağır yaralandı.

Kaza, saat 18.30 sıralarında Lapseki-Biga yolunda Adatepe köyüne 5 kilometre mesafede meydana geldi. Lapseki'den Biga yönüne giden Mustafa Turan (44) yönetimindeki 17 NK 579 plakalı otomobil, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesiyle orta refüjdeki bariyerlere çarptı. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada otomobil hurdaya dönerken, yaralanan Turan, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin arından Lapseki Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Durumu ağır olan Turan, daha sonra Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlatırken, otomobilden yola dökülen yakıt ise Lapseki Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından temizlendi. - Çanakkale

Kaynak: DHA