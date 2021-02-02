Çanakkale'de barajda kaybolan ikinci kişiyi arama çalışmaları yeniden başladı
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Çanakkale'de barajda kaybolan ikinci kişiyi arama çalışmaları yeniden başladı

02.02.2021 11:03 | Son Güncelleme: 02.02.2021 11:06
Çanakkale'de barajda kaybolan ikinci kişiyi arama çalışmaları yeniden başladı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde baraj göletine düşen araçta kaybolan ikinci kişinin bulunması için yürütülen çalışmalar yedinci gününde yeniden başladı.

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde baraj göletine düşen araçta kaybolan ikinci kişinin bulunması için yürütülen çalışmalar yedinci gününde yeniden başladı.

Ayvacık Baraj Göleti'nde özel bir şirkete ait rüzgar enerji santralinde çalışan 2 kişiden birinin cesedi ve otomobilin bulunmasının ardından dün akşam havanın kararması nedeniyle ara verilen çalışmalar sürüyor.

Sabah bölgeye gelen polis, jandarma ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, iş güvenliği uzmanı Mürsel Meracıoğlu'na (41) ulaşabilmek için son hazırlıklarını tamamlayıp tekrar suya girdi.

Çalışmalarda, Jandarma Komando Özel Asayiş Komutanlığı Köpek Unsurları Bölük Komutanlığına ait 2 köpek de kullanılıyor.

Ayvacık'ta 27 Ocak'ta içinde 2 kişinin bulunduğu aracın baraj göletine düşmesi üzerine çalışma başlatan ekipler, 28 Ocak'ta sabah saatlerinde şirketin yardımcı hizmetler bölümünde çalışan Filiz Soydoğan Çiçek'in (50) cesedine ulaşmıştı. Ekipler, 29 Ocak'ta ise yerine tespit ettikleri otomobili vinç yardımıyla sudan çıkarmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Yavaş

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