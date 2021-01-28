Çanakkale'de baraja düşen araçta kaybolan ikinci kişiyi arama çalışmalarına ara verildi
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Çanakkale'de baraja düşen araçta kaybolan ikinci kişiyi arama çalışmalarına ara verildi

28.01.2021 19:15 | Son Güncelleme: 28.01.2021 19:18
Çanakkale'de baraja düşen araçta kaybolan ikinci kişiyi arama çalışmalarına ara verildi

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde, bir aracın baraj göletine düştüğü ihbarı üzerine başlatılan arama çalışmalarına yarına kadar ara verildi.

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde, bir aracın baraj göletine düştüğü ihbarı üzerine başlatılan arama çalışmalarına yarına kadar ara verildi.

Özel bir şirkete ait rüzgar enerji santralinde çalışan Mürsel Meracıoğlu (41) ile Filiz Soydoğan Çiçek'in (50) içinde bulunduğu belirlenen aracın dün Ayvacık Barajı göletine düştüğü ihbarı üzerine yapılan çalışmalara ikinci gün havanın kararmasıyla ara verildi.

Çalışmalara yarın sabah devam edileceği belirtildi.

Sabah saatlerinde ekiplerin kiralık aracın son GPS konumu bilgileri kapsamında yürüttükleri çalışmalarda Filiz Soydoğan Çiçek'in cansız bedenine ulaşılmıştı. Mürsel Meracıoğlu ile aracın bulunması için de çalışmalar yoğunlaştırılmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Yavaş

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