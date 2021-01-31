Çanakkale'de baraj suyunda kaybolan kişiyi 'kadavra köpekleri' arıyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Çanakkale'de baraj suyunda kaybolan kişiyi 'kadavra köpekleri' arıyor

31.01.2021 10:59 | Son Güncelleme: 31.01.2021 11:05
Çanakkale'de baraj suyunda kaybolan kişiyi 'kadavra köpekleri' arıyor

Baraj suyunda kaybolan kişiyi arama çalışmaları, Türkiye'de ilk defa suda kadavra arama köpekleriyle yapılan çalışmalarla 5'inci gününde devam ediyorÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesinde, kullandığı otomobilin işe giderken baraj suyuna kapılması üzerine kaybolan Mürsel Meracıoğlu'nu (40)...

Baraj suyunda kaybolan kişiyi arama çalışmaları, Türkiye'de ilk defa suda kadavra arama köpekleriyle yapılan çalışmalarla 5'inci gününde devam ediyor

ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesinde, kullandığı otomobilin işe giderken baraj suyuna kapılması üzerine kaybolan Mürsel Meracıoğlu'nu (40) arama çalışmaları, 5'inci gününde devam ediyor. Çalışmalara, Türkiye'de ilk kez suda arama yaptığı belirtilen Labrador cinsi 'Mavi' ve Belçika Malinois cinsi 'Negro' isimli 'kadavra arama köpekleri' de katıldı.

Ayvacık ilçesine bağlı Kırca köyündeki Rüzgar Enerji Santrali'nde iş güvenliği uzmanı olarak çalışan Mürsel Meracıoğlu ile yardımcı hizmetlerde çalışan Filiz Soydoğan Çiçek, çarşamba sabahı işe gitmek üzere ilçe merkezinden otomobille yola çıktı. Otomobil, saat 07.45 sıralarında, Ayvacık Barajı yanından geçen toprak yola geldiğinde, taşan baraj suyuna kapılarak, kayboldu. Bunun üzerine barajda başlatılan arama çalışmalarının ikinci gününde kayıp 2 kişiden Filiz Soydoğan Çiçek'in cansız bedenine ulaşıldı. Perşembe günü yapılan arama çalışmalarında ise Mürsel Meracıoğlu'nun kullandığı araç, baraj göleti içinde bulunarak karaya çıkarıldı. Ancak bulunan aracın içerisinde olmadığı belirlenen Mürsel Meracıoğlu'nu arama çalışmaları 5'inci günde de devam ediliyor. 

Sahil Güvenlik Komutanlığı, deniz polisi, jandarma ve AFAD ekiplerince yürütülen arama çalışmaları, bu sabah 4 bot ile yeniden başladı. Arama çalışmalarında, rov robotu, sonar cihazı, su altı görüntüleme cihazı ve manyotemetre cihazı kullanılıyor. Arama çalışmalarına bugün ilk kez 'iki kadavra arama köpeği' de katıldı. Jandarma Özel Asayiş Komutanlığı Köpek Unsurları Bölük Komutanlığı'ndan getirilen Labrador cinsi 'Mavi' ve Belçika Malinois cinsi 'Negro' isimli kadavra arama köpeklerinin daha önce karada arama yaptıkları; ancak suda ilk kez Çanakkale'de arama çalışmasına katıldığı açıklandı. Sualtı Jandarma Timine ait bota bindirilen iki köpek, baraj göletinde aramalara başladı. Labrador cinsi 'Mavi' isimli 5 yaşındaki kadavra arama köpeğinin eğitimlerde suda 1.9 metre derinlikteki kadavraya, Belçika Malinois cinsi 'Negro' isimli 3 yaşındaki köpeğin ise eğitimlerde suda 3 metre derinlikteki kavdavraya tepki verdiği öğrenildi. 

Çanakkale'de baraj suyunda kaybolan kişiyi 'kadavra köpekleri' arıyor
Çanakkale'de baraj suyunda kaybolan kişiyi 'kadavra köpekleri' arıyor
Çanakkale'de baraj suyunda kaybolan kişiyi 'kadavra köpekleri' arıyor
Çanakkale'de baraj suyunda kaybolan kişiyi 'kadavra köpekleri' arıyor
Çanakkale'de baraj suyunda kaybolan kişiyi 'kadavra köpekleri' arıyor
Çanakkale'de baraj suyunda kaybolan kişiyi 'kadavra köpekleri' arıyor
Çanakkale'de baraj suyunda kaybolan kişiyi 'kadavra köpekleri' arıyor
Çanakkale'de baraj suyunda kaybolan kişiyi 'kadavra köpekleri' arıyor
Çanakkale'de baraj suyunda kaybolan kişiyi 'kadavra köpekleri' arıyor
Çanakkale'de baraj suyunda kaybolan kişiyi 'kadavra köpekleri' arıyor
Çanakkale'de baraj suyunda kaybolan kişiyi 'kadavra köpekleri' arıyor
Çanakkale'de baraj suyunda kaybolan kişiyi 'kadavra köpekleri' arıyor
Çanakkale'de baraj suyunda kaybolan kişiyi 'kadavra köpekleri' arıyor

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özcan Özel Selçuk Özdağ Muharrem İnce Mustafa Şentop Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Cansu Dere Özcan Deniz Serdar Ortaç Jason Statham
Spor Ömer Ali Caner Erkin Gökhan Gönül Nihat Özdemir Marcel Tisserand
Tüm Haberler Ankara Futbol Samsun Yangın
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Çanakkale'de baraj suyunda kaybolan kişiyi 'kadavra köpekleri' arıyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 31.1.2021 11:05:54. #1.15#
title