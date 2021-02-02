Çanakkale'de baraj suyunda kaybolan kişiyi arama çalışmaları 7'nci gününde
02.02.2021 19:11 | Son Güncelleme: 02.02.2021 19:11
ARAMA ÇALIŞMALARINA ARA VERİLDİÇanakkale'nin Ayvacık ilçesinde, 7 gündür devam eden kayıp Mürsel Meracıoğlu'nu arama çalışmalarına havanın kararmasıyla ara verildi.
ARAMA ÇALIŞMALARINA ARA VERİLDİ
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde, 7 gündür devam eden kayıp Mürsel Meracıoğlu'nu arama çalışmalarına havanın kararmasıyla ara verildi. Çalışmalara, yarın sabahtan itibaren devam edilecek.
ÇANAKKALE,
Kaynak: Demirören Haber Ajansı