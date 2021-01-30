Çanakkale'de baraj suyunda kaybolan kişiyi arama çalışmaları 4'üncü gününde devam ediyor (2)

ARAMA ÇALIŞMALARINA ARA VERİLDİÇanakkale'nin Ayvacık ilçesinde, işe gitmek için yola çıktıkları otomobilin baraj suyuna kapılması üzerine kaybolan Mürsel Meracıoğlu (40), 4'üncü gününde devam eden arama çalışmaları sonunda da bulunamadı.