Çanakkale'de baraj suyunda kaybolan kişiyi arama çalışmaları 4'üncü gününde devam ediyor (2)
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Çanakkale'de baraj suyunda kaybolan kişiyi arama çalışmaları 4'üncü gününde devam ediyor (2)

30.01.2021 19:16 | Son Güncelleme: 30.01.2021 19:20
Çanakkale'de baraj suyunda kaybolan kişiyi arama çalışmaları 4'üncü gününde devam ediyor (2)

ARAMA ÇALIŞMALARINA ARA VERİLDİÇanakkale'nin Ayvacık ilçesinde, işe gitmek için yola çıktıkları otomobilin baraj suyuna kapılması üzerine kaybolan Mürsel Meracıoğlu (40), 4'üncü gününde devam eden arama çalışmaları sonunda da bulunamadı.

ARAMA ÇALIŞMALARINA ARA VERİLDİ

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde, işe gitmek için yola çıktıkları otomobilin baraj suyuna kapılması üzerine kaybolan Mürsel Meracıoğlu (40), 4'üncü gününde devam eden arama çalışmaları sonunda da bulunamadı. Havanın kararmasıyla birlikte ara verilen arama çalışmaları, yarın sabah yeniden başlayacak.

ÇANAKKALE,


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Çelebi Devlet Bahçeli Enis Berberoğlu Ahmet Davutoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Acun Ilıcalı Caner Cindoruk Tuba Büyüküstün İbrahim Tatlıses
Spor Ali Koç Arda Turan Mehmet Topal Nihat Özdemir Fernando Muslera
Tüm Haberler Ankara Beşiktaş Gaziantep Başakşehir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Çanakkale'de baraj suyunda kaybolan kişiyi arama çalışmaları 4'üncü gününde devam ediyor (2) - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 30.1.2021 19:21:45. #1.16#
title