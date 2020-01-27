Çanakkale'de balıkçılara avlanma eğitimi
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Çanakkale'de balıkçılara avlanma eğitimi

Çanakkale Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, balıkçıları doğru avlanma konusunda bilgilendirdi.

27.01.2020 10:58 | Son Güncelleme: 27.01.2020 11:16
Çanakkale'de balıkçılara avlanma eğitimi

Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, balıkçıları doğru avlanma konusunda bilgilendirdi.

İl Tarım ve Orman Müdürü Erdem ve 4 uzman, "Çalı Balıkçılık" isimli balıkçı gemisinde balık avına katıldı.


Gemideki balıkçılara gırgır gemisinde nelere dikkat edilmesi gerektiğini anlatan ekipler, denize tekrar salınması gereken balıklar hakkında bilgi verdi.

Karadağ, gazetecilere yaptığı açıklamada geçen yıl balık avıyla ilgili yaptıkları denetimlerde 256 bin liralık idari para cezası kesildiğini aktardı.

Kaynak: AA
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