Çanakkale'de balıkçılar hafta sonu açık olacak
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Çanakkale'de balıkçılar hafta sonu açık olacak

18.12.2020 13:28 | Son Güncelleme: 18.12.2020 13:33
Çanakkale'de balıkçılar hafta sonu açık olacak

ÇANAKKALE İl Hıfzıssıhha Kurulu kararınca, hafta sonları uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması süresince balıkçı ve balık tezgahlarının saat 10.00 ile 17.00 arasında açık kalması yönünde karar alındı.

ÇANAKKALE İl Hıfzıssıhha Kurulu kararınca, hafta sonları uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması süresince balıkçı ve balık tezgahlarının saat 10.00 ile 17.00 arasında açık kalması yönünde karar alındı.

Koronavirüs ile mücadele kapsamında Çanakkale İl Hıfzıssıhha Kurulu, yeni kararlar aldı. İl Hıfzıssıhha Kurulu kararınca, hafta sonları cumartesi ve pazar günü uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında balıkçı ve balık tezgahları açık kalacak.Alınan kararda, "Yeni bir karar alınıncaya kadar hafta sonları uygulanan sokağa kısıtlaması süresince balıkçı/balık tezgahı şeklindeki işyerlerinin de cumartesi ve pazar günleri 10.00­-17.00 saatleri arasında vatandaşlarımıza hizmet sunabilecek" ifadelerine yer verildi.


Çanakkale'de balıkçılar hafta sonu açık olacak
Çanakkale'de balıkçılar hafta sonu açık olacak
Çanakkale'de balıkçılar hafta sonu açık olacak
Çanakkale'de balıkçılar hafta sonu açık olacak
Çanakkale'de balıkçılar hafta sonu açık olacak
Çanakkale'de balıkçılar hafta sonu açık olacak
Çanakkale'de balıkçılar hafta sonu açık olacak
Çanakkale'de balıkçılar hafta sonu açık olacak
Çanakkale'de balıkçılar hafta sonu açık olacak
Çanakkale'de balıkçılar hafta sonu açık olacak
Çanakkale'de balıkçılar hafta sonu açık olacak

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mustafa SUİÇMEZ

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.12.2020 13:36:42. #1.14#
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