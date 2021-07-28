Son dakika haberi! Çanakkale'de balıkçı teknesine operasyon: 231 düzensiz göçmen yakalandı
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Son dakika haberi! Çanakkale'de balıkçı teknesine operasyon: 231 düzensiz göçmen yakalandı

Son dakika haberi! Çanakkale'de balıkçı teknesine operasyon: 231 düzensiz göçmen yakalandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Bir son dakika haberine göre Çanakkale açıklarında gerçekleştirilen operasyonda 231 düzensiz göçmen ile tekneyi kullanan 2 organizatör yakalandı.

Çanakkale açıklarında gerçekleştirilen operasyonda 231 düzensiz göçmen ile tekneyi kullanan 2 organizatör yakalandı. İtalya'ya gitmeye çalışan düzensiz göçmenlerin umut yolculuğunda organizatörlere 7 bin dolar ödedikleri öğrenildi.

Sahil Güvenlik ekipleri, Yunanistan'ın Midilli Adası'nın batısında uluslararası sularda Çolaklar-1 teknesine yaptığı operasyonda çeşitli ülkelere mensup 231 düzensiz göçmen yakaladı. Operasyonda tekneyi kullanan 2 Türk de gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Çolaklar-1 adlı tekne ile Çanakkale'den denize açılan 231 düzensiz göçmen, uluslararası sularda yol alırken Türk Sahil Güvenlik ekipleri tarafından durduruldu. Teknede yapılan kontrollerde Afganistan, Suriye, İran, Eritre, Yemen ve Pakistan uyruklu toplam 231 düzensiz göçmen bulunduğu tespit edildi. Tekneyi kullanan iki Türk de gözaltına alındı.

Düzensiz göçmenlerin içerisinde bulunduğu Çolaklar-1 adlı tekne Babakale'deki balıkçı barınağına çekildi. Göçmenler sağlık kontrolü ve kimlik belirlemesinin ardından Ayvacık ilçesinde bulunan Geri Gönderme Merkezine sevk edildi. Göçmenlerin İtalya'ya gitmek için organizatörlere 7 bin dolar ödedikleri öğrenildi.

(Bekir Erdinç/İHA)

Son dakika haberi! Çanakkale'de balıkçı teknesine operasyon: 231 düzensiz göçmen yakalandı
Son dakika haberi! Çanakkale'de balıkçı teknesine operasyon: 231 düzensiz göçmen yakalandı
Son dakika haberi! Çanakkale'de balıkçı teknesine operasyon: 231 düzensiz göçmen yakalandı
Son dakika haberi! Çanakkale'de balıkçı teknesine operasyon: 231 düzensiz göçmen yakalandı
Son dakika haberi! Çanakkale'de balıkçı teknesine operasyon: 231 düzensiz göçmen yakalandı
Son dakika haberi! Çanakkale'de balıkçı teknesine operasyon: 231 düzensiz göçmen yakalandı
Son dakika haberi! Çanakkale'de balıkçı teknesine operasyon: 231 düzensiz göçmen yakalandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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