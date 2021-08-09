ÇANAKKALE'DE BALIK TEZGAHLARINDA SARDALYANIN KİLOSU 80 LİRA
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ÇANAKKALE'DE BALIK TEZGAHLARINDA SARDALYANIN KİLOSU 80 LİRA

ÇANAKKALE'DE BALIK TEZGAHLARINDA SARDALYANIN KİLOSU 80 LİRA
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ÇANAKKALE'de balık halindeki tezgahlarda sardalyanın kilosu, 80 liradan satılıyor.

ÇANAKKALE'de balık halindeki tezgahlarda sardalyanın kilosu, 80 liradan satılıyor.

Kentte bu yıl sardalyanın fiyatı, boğazda az avlandığı için yükseldi. Her yıl 30 ile 40 lira arasında değişen sardalyanın kilosu 80 liraya çıktı. Çanakkale balık hali esnafından Hasan Doğuş Tunç, sardalyanın tezgahta 80 liradan satıldığını belirterek, Bunun sebebi sardalyanın az çıkması. Son 4 gündür 50 ile 60 lirayı gördük. Bugün ise 80 lira oldu. Balığın balıkhaneye az gelmesi ve yüksek fiyattan alınması doğal olarak yüksek fiyattan satılmasına sebep oluyor. 40 ile 50 lira arasında olması gereken balık bugün 80 lira. Bu böyle devam etmez, bugünlük 80 lira. Yarın veya öbür gün balığın bol çıkmasıyla birlikte eski fiyatlarına düşer. Sardalyayı geçtiğimiz yıllarda 30 liraya 40 liraya sattık. Yasakların olması sebebiyle küçük alamana teknesi dediğimiz tekneler sardalya tutabiliyor. Onlar da kendi çaplarında belirli bölgelerde avlandıkları için istedikleri yere ulaşamıyorlar. Bu sefer de balık az çıkıyor. Balık az çıkınca otomatikman fiyat yükseliyor dedi.

Halde çipura 60, levrek 80, turna 60, kupa 20, melanur 30, ve kalamar ise kilosu 100 liradan satılıyor.

ÇANAKKALE'DE BALIK TEZGAHLARINDA SARDALYANIN KİLOSU 80 LİRA
ÇANAKKALE'DE BALIK TEZGAHLARINDA SARDALYANIN KİLOSU 80 LİRA
ÇANAKKALE'DE BALIK TEZGAHLARINDA SARDALYANIN KİLOSU 80 LİRA
ÇANAKKALE'DE BALIK TEZGAHLARINDA SARDALYANIN KİLOSU 80 LİRA
ÇANAKKALE'DE BALIK TEZGAHLARINDA SARDALYANIN KİLOSU 80 LİRA
ÇANAKKALE'DE BALIK TEZGAHLARINDA SARDALYANIN KİLOSU 80 LİRA

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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ÇANAKKALE'DE BALIK TEZGAHLARINDA SARDALYANIN KİLOSU 80 LİRA - Haberler
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