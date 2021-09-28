ÇANAKKALE'DE BALIK TEZGAHLARINDA BOLLUK YAŞANIYOR - Haberler
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ÇANAKKALE'DE BALIK TEZGAHLARINDA BOLLUK YAŞANIYOR

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ÇANAKKALE'de balıkçı tezgahlarında bolluk yaşanıyor.

ÇANAKKALE (DHA) - ÇANAKKALE'de balıkçı tezgahlarında bolluk yaşanıyor. Boğazda avlanan lüferin kilosu 120, sardalyanın 30, istavrit ve hamsinin kilosu ise 40 liradan satılıyor. Palamudun tanesi ise 45 liradan satışa sunuluyor.

Çanakkale'de, 1 Eylül'de başlayan av sezonuyla birlikte balık halindeki tezgahlarında balık çeşitleri de bollaşmaya başladı. Balık halinde lüfer kilosu 120, sardalya 30, hamsi 40, istavrit 40, çipura 60, mezgit 70, levrek 70, tekir 60, karides 60 ve dil balığı 80 liradan satılıyor. Palamut ise Karadeniz ve Marmara'da az çıktığı için tanesi 45 liradan satışa sunuluyor. Balıkçılar, havaların soğuması sonrası palamudun bollaşmasıyla fiyatların düşeceğini belirtti.

Yeni av sezonunun bereketli geçtiğini belirten hal esnafından Tuncay Dinç, Sezonla birlikte hamsi, istavrit, sardalya bollaştı. Şu anda Karadeniz hamsimiz ile lüferimiz bol. Palamut az miktarda çıkıyor. Sardalyamız ise yağlı ve ızgaralık dönemi. Sardalyanın bitmesiyle hamsi ve istavrit sezonu başlıyor. Palamut şu anda tezgahlarda az bulunuyor. Bunun sebebi de havaların sıcak gitmesidir. Az miktarda tezgahlarda yerini aldığı için de palamut biraz pahalı. Tanesi 45 liradan satılıyor. Havaların soğuması, palamut ve lüferin bollaşmasıyla bu balıkların fiyatları da düşecektir. Geçen yıl lüfer biraz pahalıydı ama bu yıl denizin padişahı olan lüferin bollaşması ve fiyatının düşmesiyle vatandaşımız ucuz balık yiyecek dedi.

ÇANAKKALE'DE BALIK TEZGAHLARINDA BOLLUK YAŞANIYOR

ÇANAKKALE'DE BALIK TEZGAHLARINDA BOLLUK YAŞANIYOR

ÇANAKKALE'DE BALIK TEZGAHLARINDA BOLLUK YAŞANIYOR

ÇANAKKALE'DE BALIK TEZGAHLARINDA BOLLUK YAŞANIYOR

ÇANAKKALE'DE BALIK TEZGAHLARINDA BOLLUK YAŞANIYOR

ÇANAKKALE'DE BALIK TEZGAHLARINDA BOLLUK YAŞANIYOR

ÇANAKKALE'DE BALIK TEZGAHLARINDA BOLLUK YAŞANIYOR

ÇANAKKALE'DE BALIK TEZGAHLARINDA BOLLUK YAŞANIYOR

ÇANAKKALE'DE BALIK TEZGAHLARINDA BOLLUK YAŞANIYOR

ÇANAKKALE'DE BALIK TEZGAHLARINDA BOLLUK YAŞANIYOR

ÇANAKKALE'DE BALIK TEZGAHLARINDA BOLLUK YAŞANIYOR

ÇANAKKALE'DE BALIK TEZGAHLARINDA BOLLUK YAŞANIYOR

ÇANAKKALE'DE BALIK TEZGAHLARINDA BOLLUK YAŞANIYOR

ÇANAKKALE'DE BALIK TEZGAHLARINDA BOLLUK YAŞANIYOR

ÇANAKKALE'DE BALIK TEZGAHLARINDA BOLLUK YAŞANIYOR
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Haber: ÇANAKKALE'DE BALIK TEZGAHLARINDA BOLLUK YAŞANIYOR - Haberler
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