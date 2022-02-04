ÇANAKKALE'DE BADEM AĞACI ÇİÇEKLENDİ
Demirören Haber Ajansı - Güncel
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ÇANAKKALE Bayramiç'in yüksek kesimlerine dün kar yağarken, ilçe merkezinde ise badem ağacı çiçek açtı.
BAYRAMİÇ, ÇANAKKALE (DHA) - ÇANAKKALE Bayramiç'in yüksek kesimlerine dün kar yağarken, ilçe merkezinde ise badem ağacı çiçek açtı.
Bayramiç ilçesi Tepecik Mahallesi'nde, Ayhan Gürkan'ın (40) evinin yanındaki bahçede bulunan badem ağacı, 3 gün önce tomurcuklanıp, çiçek açmaya başladı. Dün sabah ilçenin yüksek kesimlerine kar yağarken, badem ağacının çiçeklenmesinin şaşırttığını söyleyen Gürkan, "Soğuk ve kar dinlemeyerek, çiçek açan badem ağacı, geline döndü" dedi.