Çanakkale'de Atatürk Evi'ndeki Restorasyon Çalışmaları

Çanakkale Savaşları'nda Büyük Önder Atatürk'ün Anafartalar Grup Komutanı olduğu dönemde 19. Tümen Karargahı olarak kullandığı Eceabat'ın Bigalı köyündeki "Atatürk Evi"nde başlatılan restorasyon çalışmaları sürdürülüyor.



Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, 10 aydır restorasyon çalışmaları devam eden Atatürk Evi'nde incelemelerde bulundu.



Aslına uygun restore edilecek Atatürk Evi'nde çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi alan Kaşdemir, geçen yıl göreve başladıklarında Atatürk Evi'nin zamana, coğrafi şartlara, doğa koşullarına bağlı olarak ekonomik ömrünü tamamlayıp, kullanılamaz hale geldiğini söyledi.



Tarihi Alan Başkanlığınca alınan karar doğrultusunda Türkiye ve Çanakkale için önemli olan Atatürk'ün savaşı idare ettiği bu evi restore edip, tekrar hizmete açmak amacıyla çalışmalara başladıklarını belirten Kaşdemir, "Projelerimiz tamamen aslına uygun bir şekilde, özgün malzeme kullanılarak yapılacak. Çalışmalarımız da bu yönde devam ediyor. Projelerimiz kurul onayı alındıktan sonra çalışmalara başlanmıştır. Bu işe hassasiyet göstererek asla ve asla özgün ve doğal yapısını bozmayarak, aslına en uygun şekilde müze evini bitirip, 18 Mart'a yetiştirmek istiyoruz. Herkes müsterih olsun. Herkesin gönlü ferah olsun. Özgün olmayan, doğal dokuya uymayan, hiçbir şey burada yapılmamakta." dedi.



Kaşdemir, çalışmaların tamamlanmasıyla tarihi önemi büyük olan evin yeniden ziyarete açılacağını belirterek, şunları kaydetti:



"Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığının envanterinde bulunan Atatürk'e ait şahsi eşyalar, savaşta kullanılan eşyalar, Çanakkale Savaşları'ndaki eşyalar veya savaş malzemeleri Atatürk Evi'nde sergilenecek. Burası bittiği zaman içi boş bir ev değil, içi dolu müze, gelenlerin Çanakkale Savaşları, Atatürk hakkında önemli figürleri, malzemeleri görebileceği teşhir ve tanzimiyle modern anlamda bir müze ev haline gelecek."



Tarihi Alan Başkanlığında görevli Yüksek Mimar Restorasyon Uzmanı Birsen İncel ve yüklenici firmada görevli İnşaat Mühendisi Uğur Can Yavuz ise restorasyon çalışmaları hakkında detaylı bilgi verdi.