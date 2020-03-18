Çanakkale'de Atatürk büstü çöpler içinde kaldı Çanakkale'nin merkez ilçesine bağlı İsmetpaşa Mahallesinde çöplük ve moloz yığınları arasına terk edilen Atatürk büstü, görenlerin tepkisini çekiyor.

Çanakkale'nin merkez ilçesine bağlı İsmetpaşa Mahallesinde çöplük ve moloz yığınları arasına terk edilen Atatürk büstü, görenlerin tepkisini çekiyor.



Çanakkale'de çöp yığınları arasına terk edilen Sarıçay'ın ardından bu kez de İsmetpaşa Mahallesi'nde ortaya çıkan görüntü kamuoyunun tepkisini çekti. Çanakkale Belediyesi bünyesinde, moloz yığınları ve çöplük arasına terk edilen Atatürk büstü görenleri şaşırttı. Bölgedeki vatandaşlar da durumdan duydukları rahatsızlıkları dile getirerek, kötü koku ve görüntü sebebiyle yetkililerden acil bir çözüm beklediklerini dile getirdiler.



"Durumun böyle oluşu vicdanları sızlatıyor"



İsmetpaşa Mahallesine gelerek Atatürk büstünün olduğu alanda incelemelerde bulunan Çanakkale Çevre ve Doğa Dernekleri Federasyonu Başkanı Bünyamin Nami Tonka, uzun süredir bu bölgede herhangi bir temizlik faaliyeti yapılmadığını dile getirerek, "Burası İsmetpaşa Mahallesi'nin en uç noktasıdır. Burada daha çok Roman vatandaşlarımız yaşıyorlar ve burada bir de Atatürk heykelimiz var. Bulunmuş olduğumuz çevre tamamen çöplük durumunda, buradaki çöpleri kaldırmak için 100 tırlık bir filoya ihtiyaç var. Ne yazık ki Çanakkale Belediyesi Atatürk'ü çöplerin arasına uygun görmüş ki, etrafı temizleme konusunda herhangi bir faaliyeti yok. Durumun böyle oluşu vicdanları sızlatıyor. Bizim Çanakkale Belediyesinden beklediğimiz bu bölgeyi rehabilite etmek, tamamen çöplerden arındırmak ve buradaki vatandaşlara da prefabrik konutlar vermek suretiyle daha yaşanılabilir hale gelmesini sağlamaktır. Atatürk'e bunu reva görenleri de Allah'a havale ediyorum ve baht utansın diyorum" ifadelerini kullandı. - ÇANAKKALE

Kaynak: İHA